"Quando vinci, è chiaro che sorridi, specialmente queste partite difficili che valgono doppio per la classifica. Venivamo da una serie di gare in cui abbiamo raccolto meno di quello seminato, nel calcio ci sono anche questi momenti. Quando segni dopo 2', è più facile impostare la partita come vuoi tu. Il 2-0 di Pasalic ha aumentato il vantaggio, se penso alle partite con Inter e Lazio, faccio fatica a considerarle negative. Chiaro che il risultato determina i giudizi ed è normale che sia così, ma a questa squadra la prestazione non è mai mancata. Oggi siamo stati più concreti, altre volte non siamo stati neanche molto fortunati"

"Abbiamo avuto buone opportunità in ripartenza, la squadra ha giocato come spesso fa e ultimamente dovevamo sempre rimontare. Retegui vuole giocare di più? Ha giocato tutte le partite quando era disponibile. Questa cosa non l'avete ancora capita: tutte le squadre, a 10, 15 o 30' dalla fine, cambiano gli attacchi per recuperare o per sfruttare più spazi. Normale che gli attaccanti vengono cambiati, dopo le 5 sostituzioni è una cosa che dovreste considerare di più. Kolasinac? Ha una piccola distorsione al ginocchio, dobbiamo valutare di quale entità è. Lui è un highlander, se ci sono due settimane di recupero lui ce ne mette una. Dobbiamo valutare ma non sembra particolarmente grave"