La Prefettura guidata da Claudio Sgaraglia ha emesso l'ordinanza per garantire l'ordine pubblico nella sera dalla partita di Champions

"Per assicurare il sereno svolgimento della manifestazione sportiva e prevenire possibili turbative per l’ordine pubblico dovute all’eventuale abuso di bevande alcoliche". Così, in una nota pubblicata sul sito ufficiale della Prefettura di Milano, il Prefetto Claudio Sgaraglia, ha disposto il divieto di vendere alcolici nella sera del 29 gennaio.