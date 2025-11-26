Chivu ha sciolto le riserve sulla formazione che dovrà affrontare l'Atletico Madrid. L'obiettivo è dimenticare il KO nel derby e al Wanda Metropolitano i nerazzurri sono attesi da un avversario tosto e a caccia di punti per risalire la classifica.
Prossima partita:Champions League, 26 novembre
ATLÉTICO MADRID
21:00
INTER
Atletico Madrid-Inter, le probabili formazioni: novità in tutti i reparti
Chivu dovrebbe presentare alcuni cambi rispetto all'undici titolare contro il Milan. Dietro torna De Vrij, a centrocampo si dovrebbe rivedere Zielinski. Chance dal 1' anche per Luis Henrique e, davanti, Esposito dovrebbe affiancare Lautaro.
FORMAZIONI
ATLÉTICO MADRID
INTER
4-4-2
Modulo
3-5-2
Simeone
Allenatore
Chivu
Musso 1
Molina 16
Gimenez 2
Lenglet 15
Ruggeri 3
Simeone 20
Barrios 8
Koke 6
Baena 10
Griezmann 7
Alvarez 19
Sommer 1
Akanji 25
De Vrij 6
Bastoni 95
Luis Henrique 11
Barella 23
Calhanoglu 20
Zielinski 7
Dimarco 32
Pio Esposito 94
Lautaro 10
Panchina
Esquiviel, de Luis, Gallagher, Johnny, Sorloth, Almada, Carlos M., Hancko, Pubill, Galan, Raspadori, Nico
J.Martinez, Calligaris, Bisseck, Cocchi, Alexiou, Acerbi, Carlos Augusto, Diouf, Sucic , Bonny, Thuram
Ballottaggi
Squalificati
Indisponibili
Oblak, Llorente
Dumfries, Mkhitaryan, Darmian, Palacios, Di Gennaro