Atletico Madrid-Inter, le probabili formazioni: novità in tutti i reparti

Chivu ha sciolto le riserve sulla formazione che dovrà affrontare l'Atletico Madrid. L'obiettivo è dimenticare il KO nel derby e al Wanda Metropolitano i nerazzurri sono attesi da un avversario tosto e a caccia di punti per risalire la classifica.

Chivu dovrebbe presentare alcuni cambi rispetto all'undici titolare contro il Milan. Dietro torna De Vrij, a centrocampo si dovrebbe rivedere Zielinski. Chance dal 1' anche per Luis Henrique e, davanti, Esposito dovrebbe affiancare Lautaro.

Schieramenti

FORMAZIONI

Champions League

26 novembre

ore 21:00

ATLÉTICO MADRID

INTER

4-4-2

Modulo

3-5-2

Simeone

Allenatore

Chivu

In campo

Musso 1

Molina 16

Gimenez 2

Lenglet 15

Ruggeri 3

Simeone 20

Barrios 8

Koke 6

Baena 10

Griezmann 7

Alvarez 19

Sommer 1

Akanji 25

De Vrij 6

Bastoni 95

Luis Henrique 11

Barella 23

Calhanoglu 20

Zielinski 7

Dimarco 32

Pio Esposito 94

Lautaro 10

Panchina

Esquiviel, de Luis, Gallagher, Johnny, Sorloth, Almada, Carlos M., Hancko, Pubill, Galan, Raspadori, Nico
J.Martinez, Calligaris, Bisseck, Cocchi, Alexiou, Acerbi, Carlos Augusto, Diouf, Sucic , Bonny, Thuram

Ballottaggi

Indisponibili

Oblak, Llorente
Dumfries, Mkhitaryan, Darmian, Palacios, Di Gennaro

