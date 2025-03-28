Si avvicina il calcio d'inizio di Inter-Genoa e Cristian Chivu non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi di formazione. L'allenatore nerazzurro potrebbe mescolare le carte questa sera al Meazza, considerando non solo la stanchezza accumulata per l'impegno infrasettimanale di Champions League, ma anche l'imminente semifinale di Coppa Italia in quel di Como. Una interessante novità riguarda l'attacco: per la prima volta infatti Bonny e Pio Esposito potrebbero partire dall'inizio insieme. Non è mai successo finora. Cambierà qualcosa anche in difesa e probabilmente sulla catena di destra. Qui le probabili formazioni.