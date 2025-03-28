Si avvicina il calcio d'inizio di Inter-Genoa e Cristian Chivu non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi di formazione. L'allenatore nerazzurro potrebbe mescolare le carte questa sera al Meazza, considerando non solo la stanchezza accumulata per l'impegno infrasettimanale di Champions League, ma anche l'imminente semifinale di Coppa Italia in quel di Como. Una interessante novità riguarda l'attacco: per la prima volta infatti Bonny e Pio Esposito potrebbero partire dall'inizio insieme. Non è mai successo finora. Cambierà qualcosa anche in difesa e probabilmente sulla catena di destra. Qui le probabili formazioni.
GENOA
Sommer 1
Akanji 25
Acerbi 15
Carlos Augusto 30
Darmian 36
Barella 23
Zielinski 7
Sucic 8
Dimarco 32
Bonny 14
Esposito 94
Bijlow 16
Marcandalli 27
Ostigard 5
Vasquez 22
Ellertsson 77
Malinovskyi 17
Frendrup 32
Baldanzi 8
Martin 3
Vitinha 9
Colombo 29
Sommer 1
Akanji 25
Acerbi 15
Carlos Augusto 30
Darmian 36
Barella 23
Zielinski 7
Sucic 8
Dimarco 32
Bonny 14
Esposito 94
Bijlow 16
Marcandalli 27
Ostigard 5
Vasquez 22
Ellertsson 77
Malinovskyi 17
Frendrup 32
Baldanzi 8
Martin 3
Vitinha 9
Colombo 29
Panchina INTER: J. Martinez 13, Di Gennaro 12, Dumfries 2, De Vrij 6, Bisseck 31, Mkhitraryan 22, Luis Henrique 11, Frattesi 16, Diouf 17, Calhanoglu 20, Thuram 9
Panchina GENOA: Leali 1, Sommariva 39, Masini 73, Ekhator 21, Sabelli 20, Cornet 70, Onana 14, Zatterstrom 13, Ekuban 18, Amorim 4, Messia 10
Bastoni
Lautaro
