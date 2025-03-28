Prossima partita:Serie A, 28 febbraio
Inter-Genoa, le probabili formazioni: possibile sorpresa in attacco dal 1′

Si avvicina il calcio d'inizio di Inter-Genoa e Cristian Chivu non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi di formazione. L'allenatore nerazzurro potrebbe mescolare le carte questa sera al Meazza, considerando non solo la stanchezza accumulata per l'impegno infrasettimanale di Champions League, ma anche l'imminente semifinale di Coppa Italia in quel di Como. Una interessante novità riguarda l'attacco: per la prima volta infatti Bonny e Pio Esposito potrebbero partire dall'inizio insieme. Non è mai successo finora. Cambierà qualcosa anche in difesa e probabilmente sulla catena di destra. Qui le probabili formazioni.

INTER

GENOA

3-5-2

Modulo

3-4-3

Cristian Chivu

Allenatore

Daniele De Rossi

In campo

Sommer 1

Akanji 25

Acerbi 15

Carlos Augusto 30

Darmian 36

Barella 23

Zielinski 7

Sucic 8

Dimarco 32

Bonny 14

Esposito 94

Bijlow 16

Marcandalli 27

Ostigard 5

Vasquez 22

Ellertsson 77

Malinovskyi 17

Frendrup 32

Baldanzi 8

Martin 3

Vitinha 9

Colombo 29

Panchina

J. Martinez 13, Di Gennaro 12, Dumfries 2, De Vrij 6, Bisseck 31, Mkhitraryan 22, Luis Henrique 11, Frattesi 16, Diouf 17, Calhanoglu 20, Thuram 9
Leali 1, Sommariva 39, Masini 73, Ekhator 21, Sabelli 20, Cornet 70, Onana 14, Zatterstrom 13, Ekuban 18, Amorim 4, Messia 10

Ballottaggi

Squalificati

Bastoni

Indisponibili

Lautaro
Norton-Cuffy (Da valutare)

Diffidati

Altri

