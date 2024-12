Bayer Leverkusen-Inter, le probabili formazioni: diverse novità per Inzaghi

La possibilità di ipotecare ulteriormente la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League è abbastanza concreta. L'Inter con tre punti in casa del Leverkusen potrebbe mettere le mani sul primo obiettivo stagionale: snellire il calendario da febbraio in poi evitando lo spareggio. Non sarà per nulla facile, perché quella di Xabi Alonso è squadra ostica e lo ha dimostrato anche contro il Milan proprio in questa lunga fase a gironi, battendolo davanti al pubblico della BayArena. Inzaghi proverà a farlo affidandosi ancora una volta alla profondità della sua rosa, tra alcune scelte tecniche e altre obbligate da acciacchi e forfait.