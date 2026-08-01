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In occasione della presenza in città per la partecipazione all'Hong Kong Football Festival, tappa del tour estivo di preparazione alla nuova stagione, Inter ha fatto visita alla sede di BYD, Global Automotive Partner del Club.

La delegazione nerazzurra, composta dal Chief Revenue Officer Giorgio Ricci, dal Brand & Marketing Director Luca Adornato e dalla leggenda interista Christian Vieri, è stata accolta da alcuni rappresentanti del top management di BYD: Zhiqi He, Executive Vice President di BYD; José Miranda Montecinos, Marketing Director, e Jolin Zhang, Sales Deputy General Manager di BYD America, Europe, Middle East & Africa; Penny Peng, Marketing & PR Director, BYD Europe; e Bin Liu, General Manager's Chief of Staff, BYD Branding & PR Division.

La visita allo showroom di BYD ha offerto alla delegazione interista l'opportunità di approfondire la storia e la visione dell'azienda, oggi tra i principali protagonisti del settore della mobilità elettrica grazie a un costante impegno nell'innovazione tecnologica, alla leadership di mercato e a una forte attenzione verso la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale.

La giornata è proseguita con un test drive di alcuni dei modelli più innovativi sviluppati da BYD, permettendo ai rappresentanti del Club di conoscere da vicino le più avanzate soluzioni tecnologiche dell'azienda.