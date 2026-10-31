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Arrivano conferme in merito alle scelte a sorpresa di Cristian Chivu per il derby contro il Milan. Il tecnico nerazzurro cambia modulo e passa al 3-4-2-1. L'unica punta è Marcus Thuram, panchina invece per Bonny e Pio Esposito, pronti a subentrare a gara in corso.

Alle spalle di Thuram dovrebbero agire Sucic e Diouf mentre il centrocampo è composto da Barella, Calhanoglu e Sucic con Spence e Carlos Augusto - al posto di Dimarco, che finisce in panchina - sugli esterni. In difesa ci sono Bastoni, Akanji e Bisseck a protezione della porta occupata da Josep Martinez, vista l'indisponibilità di Provedel.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-INTER

MILAN (4-4-1-1): 16 Maignan; 34 Gila, 5 De Winter, 31 Pavlovic, 13 Diawara; 22 Moreira, 80 Musah, 14 Modric, 11 Pulisic; 12 Rabiot; 9 Ramos.

A disposizione: 41 Bouyer, 96 Torriani, 2 Estupinan, 20 Hutchinson, 28 Comotto, 30 Jashari, 33 Bartesaghi, 35 Vladimirov, 40 Ossola, 42 Terracciano, 47 Perera, 49 Menon, 55 Vos, 70 Cisse, 73 Camarda.

Allenatore: Ruben Amorim

INTER (3-4-2-1): 1 J. Martinez; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 99 Spence, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 30 Carlos Augusto; 17 Diouf, 8 Sucic; 9 Thuram.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 40 Taho, 5 Stankovic, 7 Zielinski, 14 Bonny, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco, 46 Bovio, 48 Mosconi, 51 Jakirovic, 53 Lavelli, 94 Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Guida Assistenti: Peretti – Perrotti IV Ufficiale: Di Bello VAR: Mazzoleni AVAR: Camplone