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Intervenuto ai microfoni di Dazn pochi minuti prima di Milan-Inter, Giuseppe Marotta ha parlato così del match di San Siro:

"Emozionato è l'aggettivo più consono, siamo davanti ad un'innovazione, guardiamo al futuro con massimo rispetto per San Siro che ha regalato valori ed emozioni profonde e lo farà ancora per qualche anno, bisogna guardare al futuro con uno stadio nuovo che risponda alle esigenze architettoniche ma anche di sicurezza, che sia al pari con le strutture in Europa e nel mondo. Eravamo fanalino di coda, con questa struttura guadagneremo posizioni. Bisogna dar atto ai due azionisti per lo sforzo economico notevolissimo che regalerà a Milano e all'Italia qualcosa di straordinario"

Quanto conta non perdere il derby viste Roma e Lazio?

"Un derby ha sempre un sapore particolare, le classifiche si mettono da parte. Mi auguro che sia uno spot vincente per il nostro calcio, ci sono centinaia di milioni di spettatori che ci guardano. Ho visto i ragazzi e l'allenatore concentrati, vogliamo interrompere la striscia negativa, spero sia la serata giusta. La partita è interlocutoria alla luce delle tante partite e i tanti impegni in calendario"