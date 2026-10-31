Prima del derby, ai microfoni di Skysport ha parlato il presidente dell'Inter, Beppe Marotta. Questo è quanto ha detto il numero uno nerazzurro: «Presente e futuro con il nuovo stadio. Guardiamo al passato e al presente di San Siro, per quello che ha rappresentato in questi decenni e che sono rispettati. Ma il futuro è fatto di altre esigenze, stadi sicuri, ospitali, che garantiscono introiti maggiori alle società per essere più competitivi, ma questo è un aspetto molto marginale. Lo sforzo che hanno fatto le due proprietà è straordinario per una struttura, un progetto evoluto nel mondo e da questo punto di vista va applaudita la tenacia dei due soci e finalmente siamo arrivati al giorno zero e alla presentazione di questo progetto stratosferico».

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-Formazione Inter diversa da quello che ci si aspettava, c'è voglia di invertire la tendenza degli ultimi derby?

Un derby è qualcosa di straordinario e come tale va visssuto. Spero sinceramente sia uno spot per questo calcio e come tale va vissuto . Oggi il segnale sarà diffuso tra centinaia e centinaia di spettatori. Spero sia uno spettacolo per tutti. Vogliamo vincere, siamo motivati per farlo ma ovviamente massimo rispetto per l'avversario.

-Tra qualche settimana l'elezione del presidente della FIGC. Vista la posizione nei confronti di Galliani molto chiara: è rimasto sorpreso che la Lega di Serie A abbia comunque scelto Malagò come candidato?

Guarda Paolo (Condò.ndr). Non voglio essere scortese ma questa sera sono qui in rappresentanza dell'Inter e voglio parlare del derby. Sono state scritte cose inesatte e quanto prima saranno precisate perché tutti vogliono il bene del calcio italiano e anche se c'è contrapposizione tra le parti si vuole che il calcio possa tornare allo splendore anche sulla competitivà nelle varie competizioni europee e mondiali. Ne parliamo più avanti perché ora siamo concentrati su questo bellissimo sport che devi venire fuori da questa serata.

(Fonte: SS24)