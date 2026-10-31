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Intervenuto ai microfoni di Dazn pochi minuti prima di Milan-Inter, Hakan Calhanoglu ha parlato così del match di San Siro:

"Mancano motivazioni a questa Inter? Ha detto cose giuste Chivu, non dobbiamo perdere la testa. Nei derby sappiamo di dover essere sempre lucidi, avere voglia e concentrazione, non cadere nelle provocazioni degli avversari"

Ultimi tre derby senza gol: qualcosa di diverso oggi?

"Questo è il passato, non guardiamo indietro. Oggi ci siamo preparati bene, vedrete un modulo diverso, abbiamo voglia di vincere questo derby, dobbiamo essere concentrati e lucidi. Sappiamo la qualità del Milan, dobbiamo stare attenti, proveremo a non lasciare spazi ma loro pressano alti, loro sanno che possiamo fare male anche noi a loro"