Queste le dichiarazioni di Calhanoglu ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Milan-Inter: ecco le sue parole prima del derby
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Intervenuto ai microfoni di Dazn pochi minuti prima di Milan-Inter, Hakan Calhanoglu ha parlato così del match di San Siro:
"Mancano motivazioni a questa Inter? Ha detto cose giuste Chivu, non dobbiamo perdere la testa. Nei derby sappiamo di dover essere sempre lucidi, avere voglia e concentrazione, non cadere nelle provocazioni degli avversari"
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"Questo è il passato, non guardiamo indietro. Oggi ci siamo preparati bene, vedrete un modulo diverso, abbiamo voglia di vincere questo derby, dobbiamo essere concentrati e lucidi. Sappiamo la qualità del Milan, dobbiamo stare attenti, proveremo a non lasciare spazi ma loro pressano alti, loro sanno che possiamo fare male anche noi a loro"
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