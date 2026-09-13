Dopo la sconfitta contro l'Inter (e quella in Champions contro l'Arsenal) il Napoli di Allegri va a caccia di punti al Maradona contro il Bologna. La squadra azzurra ha collezionato tre punti nelle prime tre giornate e cerca una vittoria dopo due sconfitte consecutive in campionato: prima della vittoria in rimonta degli uomini di Chivu era arrivata in casa per il Napoli la sconfitta contro il Como di Fabregas.

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Queste le formazioni ufficiali della gara tra gli uomini di Allegri e quelli di Tedesco che non ha ancora trovato la prima vittoria in Serie A.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rafa Marin, Rrahmani, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Vergara, Hojlund, Politano. Allenatore: Massimiliano Allegri.

DAZN

BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Pobega, Ferguson, Amondarain; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. Allenatore: Domenico Tedesco.