Intervistata da Inter Tv, Michela Cambiaghi, autrice del gol del momentaneo pareggio nerazzurro, han commentato la sfida persa contro il Real Madrid. “Abbiamo dimostrato di saper soffrire, giocare in dieci per 50' minuti non è stato facile, ma abbiamo sofferto insieme e ci siamo sacrificate per dare tutto. Abbiamo iniziato la partita sapendo di potercela giocare, abbiamo provato a imporre il nostro gioco".

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"Sul gol avevamo preparato uno schema, ero fiduciosa che la palla sarebbe arrivata e così è stato. Questa partita ci fa capire che possiamo giocarcela con molte squadre, se fossimo rimaste in undici la partita sarebbe stata diversa perché anche in dieci abbiamo creato tanto. Dobbiamo essere orgogliose di aver alzato il nostro livello, si vedono i progressi rispetto all'inizio della stagione. Volevamo portare a casa almeno un pareggio, ma prendiamo i lati positivi come il saper soffrire e lo spirito di sacrificio, e pensiamo alla prossima partita.”