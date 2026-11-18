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Arriva una sconfitta per l'Inter in casa del Real Madrid, con le nerazzurre battute 3-1 nonostante una prestazione di grande livello: al termine del match dell'Estadio Alfredo Di Stéfano, il tecnico David Sassarini ha analizzato la prova della sua squadra ai microfoni di Inter TV. Queste le sue dichiarazioni: “La prestazione è decisamente positiva, abbiamo giocato un'ottima partita, giocando alla pari contro una squadra che ogni anno arriva ai quarti di finale ed è stabilmente tra le migliori otto d'Europa".

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"Vincere su questo campo è molto difficile, c'è rammarico per essere rimasti in dieci ma nonostante l'inferiorità numerica siamo riusciti a pareggiare e creare diversi presupposti per passare in vantaggio. Questo match rappresenta un'altra tappa del nostro percorso, siamo migliorati tantissimo rispetto alla sfida contro il Lione, stiamo alzando l'intensità di partita in partita. Le sfide precedenti ci hanno insegnato tanto e anche questa deve farci scuola. In undici contro undici abbiamo giocato alla pari, per questo c'è rammarico. Noi lavoriamo tutti i giorni per limare gli errori, in Champions League non si può sbagliare nulla.”