Non basta una grande prova di carattere, di coraggio, di cuore: l'Inter Women viene battuta 3-1 dal Real nella quinta giornata di UEFA Women's Champions League
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SCONFITTA PER L'INTER
Non basta una grande prova di carattere, di coraggio, di cuore: l'Inter Women viene battuta 3-1 dal Real Madrid nella quinta giornata di UEFA Women's Champions League al termine di una partita equilibrata, ricca di episodi e colpi di scena, giocata sotto la pioggia battente che ha bagnato l'Estadio Alfredo Di Stéfano dall'inizio alla fine. Le padrone di casa passano in vantaggio al 28' con Beerensteyn, che si trova un pallone da spingere dentro dopo una serie di rimpalli. Le nerazzurre, in dieci per il rosso a Vilhjálmsdóttir al 41', agguantano il meritato pareggio al 46' con Cambiaghi.
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Nella ripresa la partita rimane apertissima, con una miracolosa Rúnarsdóttir a tenere in piedi le speranze dell'Inter, con le ragazze di Sassarini che creano in più occasioni i presupposti per ribaltare il match. Negli ultimi cinque minuti, però, il Real Madrid riesce a piazzare i colpi decisivi: è Bruun, entrata nella ripresa, a siglare la doppietta che regala i tre punti alla squadra di Quesada. L'Inter Women rimane così a quota 4 punti dopo 5 giornate di League Phase, e si giocherà le chance di accedere alla fase a eliminazione diretta nell'ultimo turno, in programma il 16 dicembre al Brianteo contro l'Arsenal.
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