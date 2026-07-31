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Un trasferimento che entra nel libro dei record del calcio femminile del nostro Paeese: Giulia Dragoni, centrocampista classe 2006, lascia il Barcellona e si trasferisce a titolo definitivo al Chelsea, diventando la calciatrice italiana più pagata di sempre. I Blues, secondo le indiscrezioni, avrebbero sborsato circa mezzo milione di euro per il cartellino della talentuosa milanese, cresciuta nel settore giovanile dell'Inter (con cui ha anche esordito in Serie A a soli 16 anni) e reduce da due stagioni in prestito alla Roma.