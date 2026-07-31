La centrocampista classe '96, cresciuta in nerazzurro, si trasferisce in Inghilterra
VIDEO/ Women's Europa Cup, Marotta presente sugli spalti per Inter-Häcken
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Un trasferimento che entra nel libro dei record del calcio femminile del nostro Paeese: Giulia Dragoni, centrocampista classe 2006, lascia il Barcellona e si trasferisce a titolo definitivo al Chelsea, diventando la calciatrice italiana più pagata di sempre. I Blues, secondo le indiscrezioni, avrebbero sborsato circa mezzo milione di euro per il cartellino della talentuosa milanese, cresciuta nel settore giovanile dell'Inter (con cui ha anche esordito in Serie A a soli 16 anni) e reduce da due stagioni in prestito alla Roma.
Bellissimo. 😮💨🇮🇹— Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) July 31, 2026
Welcome to London, Giulia. 👋 pic.twitter.com/4YX4MT2LPJ
© RIPRODUZIONE RISERVATA