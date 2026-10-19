L'attaccante maltese non si ferma più: a segno anche domenica contro il Parma
VIDEO FCIN1908 / Inter Women, Bugeja: "Un gol all'esordio in CL con l'Inter non l'avrei mai sognato"
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Una serata speciale per Haley Bugeja, un momento indimenticabile vissuto sotto il diluvio dell'Arena Civica al minuto 39 della sfida di campionato contro il Parma. Posizionata perfettamente al centro dell'area, l'attaccante nerazzurra ha appoggiato in porta il cross perfetto di Detruyer, sbloccando la sfida contro le gialloblù e lanciando l'Inter verso il terzo successo su tre in campionato. Una rete pesante, dal valore storico per l'attaccante maltese: si tratta del gol numero 29 in maglia nerazzurra, dato che la rende la miglior realizzatrice straniera della storia dell'Inter Women.
Un momento che definisce un bellissimo percorso, iniziato con l'arrivo a Milano nel 2023: una scalata partita il 12 novembre 2023, giorno della sua prima rete da interista, realizzata nel match di campionato contro il Pomigliano. Il primo di ventinove sigilli firmati da Haley Bugeja tra tutte le competizioni, tra i quali spicca anche il primo, storico gol realizzato dall'Inter Women in Champions League, nella sfida contro l'Hacken dello scorso 22 settembre. Una crescita costante, accompagnata dalla voglia di migliorare giorno dopo giorno, dalla voglia di continuare a scrivere la storia dell'Inter Women.
(inter.it)
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