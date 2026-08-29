"Dopo una stagione si separano le strade della Juventus Women e di Michela Cambiaghi: l'attaccante si trasferisce a titolo definitivo all'Inter". In un comunicato della Juventus si rende noto il passaggio dell'attaccante dalla Juve all'Inter.

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In un comunicato ufficiale la società bianconera racconta l'esperienza della giocatrice a Torino e le fa il suo in bocca al lupo: "Arrivata a Torino nell'estate 2025, Michela saluta il Club bianconero dopo un'annata in cui ha messo a disposizione della squadra le sue capacità offensive e il suo spirito di sacrificio. Nel corso dell'ultima stagione, l'attaccante ha collezionato 34 presenze complessive tra tutte le competizioni, mettendo a segno 7 reti e contribuendo alla conquista della Supercoppa Italiana e della Serie A Women’s Cup. In bocca al lupo per il futuro, Michela!".

La giocatrice era arrivata alla Juve proprio dall'Inter nel 2025, dal 2023 vestiva la maglia nerazzurra dopo il trasferimento dal Parma. Dopo la parentesi bianconera l'attaccante torna quindi al club nerazzurro.

Nella nota del club nerazzurro il profilo della giocatrice e il dettaglio sulla durata del contratto:

FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Michela Cambiaghi. L’attaccante classe 1996 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2029.

Attaccante affidabile e potente, Cambiaghi nasce a Vimercate il 4 febbraio 1996 e inizia a giocare nelle giovanili della Concorezzese prima di passare al Fiammamonza, con la quale esordisce in prima squadra a soli 15 anni. In seguito passa all'Inter Milano e al Mozzanica nel 2013. Con la squadra bergamasca disputa tre stagioni, poi si trasferisce in prestito prima al Como 2000 e poi di nuovo al Fiammamonza. Rientrata alla base, è passata definitivamente al Sassuolo nel 2018: l'esperienza in neroverde, in cui segna 17 gol in 55 partite, dura fino al 2022. Cambiaghi rimane in Emilia un'altra stagione vestendo la maglia del Parma, con cui realizza 5 reti in 24 presenze, prima di arrivare in nerazzurro nell'estate del 2023: una prima avventura con l'Inter che la vede protagonista con 46 presenze e 17 reti, contribuendo alla prima storica qualificazione del Club alla UEFA Women's Champions League. Un'avventura pronta a vivere un nuovo capitolo dopo una stagione alla Juventus, in cui ha collezionato 34 presenze e 7 gol.

(Fonte: juventus.come e inter.it)