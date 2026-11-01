Quinta giornata di campionato per la formazione femminile nerazzurra
VIDEO FCIN1908 / Inter Women, Bugeja: "Un gol all'esordio in CL con l'Inter non l'avrei mai sognato"
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Quinta giornata di campionato per l'Inter Women, che scende in campo all'Arena Civica di Milano alle ore 12:30 contro la Lazio. Queste le formazioni ufficiali:
Inter (4-3-1-2): 1 Rúnarsdóttir; 15 Garcia, 24 Milinković, 5 Andrés, 14 Robustellini; 17 Payne, 6 Santi, 16 Tomašević; 7 Bugeja; 36 Cambiaghi, 26 Raphino A disposizione: 12 Forcinella, 99 Belli, 2 Kullberg, 4 Van Diemen, 8 Vilhjálmsdóttir, 9 Polli, 18 Glionna, 20 Detruyer, 29 Giudici, 46 Bressan Allenatore: David Sassarini
Lazio: 12 Mukasa; 4 Consolini, 5 Roddar, 7 Connolly, 9 Camacho, 11 Portales, 14 Zanoli, 16 Castiello, 19 Sciabica, 22 Zannini, 99 Visentin. A disposizione: 1 Cetinja, 20 Freeman, 6 Masu, 8 Martin, 15 Le Mouël, 17 Longobardi, 25 Goldoni, 27 Monnecchi, 92 Ngueleu Allenatore: Gianluca Grassadonia
Arbitro: Zini
Assistenti: Testaì - Recupero
IV ufficiale: Cafaro
Operatore FVS: Macchia
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