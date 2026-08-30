Seconda giornata della Serie A Women's Cup: l'Inter di Sassarini affronta, alle 18, il Napoli: ecco le formazioni ufficiali
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Per la prima volta nella nuova stagione si aprono le porte dell'Arena Civica Gianni Brera: l'Inter Women affronta la Napoli Women nella seconda giornata della Serie A Women's Cup, esordio casalingo per la squadra di Sassarini.
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Le nerazzurre scendono in campo con l'obiettivo di confermarsi in testa nel Girone A dopo la vittoria in casa del Parma: la Napoli Women invece cerca i suoi primi punti nella competizione dopo la sconfitta con la Lazio.
Il match sarà visibile in diretta sul canale YouTube ufficiale della Serie A Women: il calcio d'inizio è in programma alle ore 18:00.
Queste le scelte ufficiali di formazione di David Sassarini e Alessandro Spugna:
INTER-NAPOLI WOMEN | LE FORMAZIONI UFFICIALI
INTER (4-4-2):1 Runarsdottir; 33 Bartoli, 4 Van Diemen, 24 Milinkovic, 14 Robustellini; 17 Payne, 16 Tomasevic, 6 Santi, 8 Vilhjalmsdottir, 20 Detruyer; 26 Raphino, 7 Bugeja.
A disposizione: 12 Forcinella, 99 Belli, 5 Andrés, 9 Polli, 11 Le Bihan, 15 Garcia, 16 Tomasevic, 18 Glionna, 22 Schough, 29 Giudici, 36 Cambiaghi, 44 Consolini. Coach: David Sassarini
NAPOLI WOMEN (4-2-3-1): 22 Manner; 6 Pettenuzzo, 5 Veletanlic, 4 Pleidrup, 67 Giordano; 23 Bellucci, 90 Langella; 17 Carcassi, 10 Banusic, 8 Kozak; 11 Dompig.
A disposizione: 43 Beretta, 47 Gaglione, 7 Carstensen, 14 Faurskov, 18 Poje, 19 Romanelli, 31 Massombo, 32 Alvarez, 77 Sulola. Coach: Alessandro Spugna
Arbitro: Mansour Faye (sez. Brescia) Assistenti: Macchia - Cattaneo IV Ufficiale: Zaccheria
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