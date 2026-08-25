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David Sassarini, allenatore dell'Inter femminile, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Wolfsburg: "Le ragazze stanno lavorando con attenzione e dedizione, mettendo in pratica ogni cosa che viene loro proposto: hanno grande voglia di fare bene domani.

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Chiaramente il percorso dell'Inter in questi anni è stato importante, c'è stata grande crescita che porta anche maggior maturità e consapevolezza. Questo può essere un vantaggio: sappiamo di affrontare una squadra forte, ma conosciamo il nostro valore. Penso che sarà importante giocare con personalità e volontà di fare la partita in questo meraviglioso campo. Dobbiamo sempre immaginarci due tempi, perché c'è un'andata ma anche un ritorno: dobbiamo sempre tenerlo a mente, sapendo che la seconda partita si giocherà a Milano".