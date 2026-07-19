Il nuovo tecnico della formazione femminile nerazzurra compie oggi 54 anni
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Primo compleanno da allenatore dell'Inter Women per David Sassarin: il nuovo tecnico della formazione femminile nerazzurra compie oggi 54 anni. Il club ha voluto festeggiarlo con un post pubblicato sui propri canali social.
Buon compleanno Coach David Sassarini 🎂🖤💙 pic.twitter.com/NznmTbXY6Y— Inter Women (@Inter_Women) July 19, 2026
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