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Cento volte Haley Bugeja. Un traguardo prestigioso per l'attaccante maltese, che raggiunge quota 100 presenze con la maglia dell'Inter Women: un nuovo momento speciale all'interno di un percorso iniziato nel 2023 e che si è arricchito, stagione dopo stagione, di capitoli indimenticabili.

Il viaggio in nerazzurro di Bugeja è cominciato nel 2023, con l'esordio in Serie A con la maglia dell'Inter contro la Sampdoria a poco più di 19 anni. Da quel momento Haley ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più significativo all'interno della squadra, mettendo in mostra le proprie qualità, la capacità di incidere negli ultimi metri e una costante voglia di migliorarsi.

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Un percorso vissuto tra corse e dribbling, giocate e gol: sono 33 le reti realizzate da Bugeja nelle sue prime 99 presenze in nerazzurro, numeri che testimoniano il suo contributo alla crescita dell'Inter Women in tutte le competizioni e che l'hanno resa la top scorer straniera del Club. Dalla Serie A alla Coppa Italia, passando per le competizioni europee, l'attaccante maltese ha lasciato il segno in ogni palcoscenico. Si esalta nelle grandi partite, Haley, come dimostrano le reti nei derby contro il Milan e quella realizzata contro l'Hacken nella prima, storica partita giocata dall'Inter nella UEFA Women's Champions League. La prima rete nerazzurra nella massima competizione europea porta la sua firma.

La sua crescita è stata costante nel corso delle stagioni, rendendola uno dei punti di riferimento dell'Inter di oggi. Le sue cento presenze raccontano una storia fatta di impegno, crescita, ambizione e momenti indimenticabili. Pagine che Haley Bugeja continua a scrivere con la maglia nerazzurra, con la voglia di raggiungere nuovi traguardi e regalare altre emozioni ai tifosi dell'Inter Women.

(inter.it)