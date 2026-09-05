Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Emma Kullberg, nuovo difensore dell'Inter Women, si è presentata ai microfoni di Inter TV: "Dai miei due ultimi anni in Italia so che l'Inter è un grande club, molto professionale, e un'ottima squadra. Non vedevo l'ora di venire qui e iniziare un nuovo capitolo per me".

Conosci bene la Serie A: quali sono per te le caratteristiche più importanti per competere in questo campionato?

"Per competere in un campionato di così alto livello tanto passa dall'impegno per migliorarsi e crescere, ma anche dal coraggio di essere se stessi e usare i propri punti di forza. La cosa più importante per me però è la voglia di vincere, la fame di vittoria".

Quali qualità pensi di poter portare alla squadra?

"Spero di poter portare la mia capacità di leggere il gioco e la mia velocità, così da aiutare le mie compagne il più possibile".

Che obiettivi ti poni, individualmente e di squadra, per questa stagione in nerazzurro?

"Tutti vogliono sempre vincere, e quindi questo è un obiettivo anche per me. Forza Inter, ci vediamo presto in campo!".