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Ai microfoni di Disney+, Lina Magull, centrocampista di Inter Women, ha analizzato la partita delle nerazzurre in Champions League contro l'Austria Wien:

Getty Images

“Non sono molto felice del pareggio, perché ci piace sempre vincere, ma considerando la partita è positivo aver conquistato un punto. Nel secondo tempo abbiamo mostrato maggiormente la nostra identità, creando occasioni e mostrando coraggio fino alla fine. I tanti cambiamenti hanno forse condizionato il primo tempo, ma abbiamo una rosa competitiva e nella ripresa siamo riusciti ad adattarci meglio alla partita e all'avversario. Iniziare la Champions League con quattro punti è molto positivo: vogliamo goderci questa competizione, ma anche ottenere il massimo e continuare su questa strada.”