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Lina Magull, centrocampista tedesca dell'Inter Women, ha segnato la prima rete del campionato delle nerazzurre. Queste le sue parole ai microfoni di Inter TV: "Sono tre punti molto importanti, è la prima partita della stagione e volevamo questa vittoria. Siamo molto contente per i tre punti e per come abbiamo giocato, abbiamo controllato la partita e creato diverse occasioni, abbiamo segnato due gol per vincere nel finale. Il lavoro richiede tempo, abbiamo un nuovo allenatore e stiamo imparando un nuovo stile di gioco, diverso dall'anno scorso, cerchiamo di migliorare ogni giorno e di mostrarlo in partita.

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Sono contenta di vedere che stiamo migliorando e giochiamo bene, abbiamo una grande squadra, ora che giochiamo anche in Champions League è importante avere molte alternative che possono entrare e dare una mano. Ora ci aspetta una partita molto difficile contro l'Austria Vienna, abbiamo visto la partita contro il Chelsea e hanno perso 1-0, ma hanno difeso molto bene e credo ci aspetti una gara impegnativa come accade sempre in Champions. Spero che potremo andare lì con personalità per mostrare il nostro valore".