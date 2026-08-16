Si chiude nel migliore dei modi la pre-season dell'Inter Women: le nerazzurre vincono 0-2 l'ultima amichevole estiva battendo il Newcastle nella meravigliosa cornice del St.James' Park grazie alle reti di Detruyer e Polli. Una vittoria prestigiosa, un'ulteriore iniezione di fiducia per arrivare al meglio all'inizio della nuova stagione: la squadra di Sassarini è attesa venerdì 21 agosto dal primo match della Serie A Women's Cup, in programma in casa del Parma alle ore 20:30.

Si gioca in un clima quasi autunnale al St. James' Park, sotto un cielo nuvoloso con qualche raggio di sole. L'Inter approccia la gara in modo propositivo, rendendosi pericolosa già nei primi minuti con un'iniziativa che vede Detruyer entrare in area di rigore prima di trovare la chiusura della difesa del Newcastle. Al 10' Bartoli si vede annullare un gol per fuorigioco, ma le iniziative nerazzurre vengono premiate al minuto 26: Bartoli si inserisce sulla destra, serve in mezzo Detruyer che arriva da sinistra coi tempi giusti e batte Rendell, sbloccando il punteggio. L'Inter continua a macinare gioco dopo il vantaggio, andando vicina al raddoppio in diverse occasioni: la chance più grande arriva nel minuto di recupero, con Glionna che angola troppo la conclusione dopo una bella imbucata di Detruyer.

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Nella ripresa arriva la reazione del Newcastle, che in due situazioni chiama Rúnarsdóttir a salvare il risultato: miracolosa la portiere islandese a sventare i due pericoli creati dalla squadra di Oxtoby. L'Inter torna a rendersi pericolosa al 70': l'azione parte ancora dal piede di Detruyer che pesca Bugeja, ma la sua conclusione col mancino finisce alta sopra la traversa. A 13' dalla fine Sassarini effettua sette sostituzioni, inserendo forze fresche per gestire il risultato, e al minuto 85' è Polli a segnare il gol che chiude la partita: lancio in profondità di Schough che serve Glionna, che alza la testa e trova l'attaccante nerazzurra a centro area, freddissima nel mettere in rete. Dopo due minuti di recupero arriva il triplice fischio che decreta la chiusura della pre-season nerazzurra, terminata nel modo migliore per le ragazze di Sassarini, che al termine del match sono rimaste al St.James' Park per assistere alla sfida amichevole tra Newcastle e Strasburgo.

NEWCASTLE - INTER WOMEN 0-2 | IL TABELLINO

Reti: 26' Detruyer, 85' Polli

Newcastle: 12 Rendell, 5 Purfield, 9 McGovern, 10 Lambert, 14 Larsson, 15 Németh, 16 Antonsdóttir, 18 Torpey, 22 Joel, 26 Lumsden, 27 McLauchlan.

A disposizione: 1 Tamminen, 2 Wardlaw, 3 Strokes, 4 Nobbs, 11 Gregory, 17 Thomas, 19 Bradley, 20 Sevenius, 23 Evans, 24 Akpan, 25 Mannion, 30 Gale, 33 Kiernan, 45 Gregson, 53 Richardson. Allenatore: T. Oxtoby

Inter: 1 Runarsdóttir; 33 Bartoli (24 Milinkovic 77'), 4 Van Diemen (6 Santi 77'), 5 Andrés, 14 Robustellini; 18 Glionna, 16 Tomasevic (21 Tomaselli 77'), 20 Detruyer (29 Giudici 77'), 8 Vilhjalmsdóttir (22 Schough 77'); 7 Bugeja (9 Polli 77'), 26 Raphino (19 Paz 77').

A disposizione: 12 Forcinella, 10 Magull, 44 Consolini, 46 Bressan, 99 Belli. Allenatore: D. Sassarini

Ammonite: 72' Bartoli

Arbitro: Lucy May Assistenti: Ball - Jakab Quarto ufficiale: Royal