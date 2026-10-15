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La Serie A femminile si prepara a ripartire dopo la sosta dedicata agli impegni delle Nazionali: l'Inter Women tornerà a giocare all'Arena Civica Gianni Brera, lo storico impianto nel cuore della città di Milano. Le nerazzurre affrontano il Parma domenica 18 ottobre alle ore 18:00.

L'Inter riprende il suo cammino dopo un inizio di campionato molto positivo: la squadra di Sassarini ha conquistato due vittorie per 2-0 contro Fiorentina e Como Women e si trova in cima alla classifica a punteggio pieno alla pari di Roma e Como 1907. Discorso diverso per il Parma, che dopo il pareggio per 0-0 in casa della Lazio è stato sconfitto dalla Ternana. Le gialloblu occupano momentaneamente la nona posizione in classifica.

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Sarà una serata ricca di entusiasmo nel cuore di Milano, un'occasione speciale per sostenere le nerazzurre per allungare la striscia di risultati positivi: domenica 18 ottobre alle 18:00 l'Inter Women affronta il Parma nella terza giornata della Serie A femminile 2026/27 all'Arena Civica Gianni Brera. Come di consueto l'accesso allo storico impianto milanese sarà libero e gratuito.

Sarà una domenica a forti tinte nerazzurre, che vedrà un intrattenimento coinvolgente: dalle 17:00 i tifosi avranno la possibilità di incontrare in uno speciale Meet&Greet Danilo D'Ambrosio, Legend nerazzurra, per una sessione dedicata di foto e autografi.

Non solo: tutti i supporter dell'Inter Women avranno la possibilità di partecipare a uno straordinario concorso a premi, con la possibilità di vincere una maglia gara dell'Inter e altri fantastici premi.

Il tutto si svolgerà nella meravigliosa cornice dell'Arena Civica, in un'atmosfera unica garantita anche grazie alla presenza del nostro speaker e del nostro DJ.

(inter.it)