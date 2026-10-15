In questa stagione è già capitato, ma per appena una partita. L'Inter ha battuto l'Udinese per 5-3 in casa senza il suo capitano, segnale comunque benaugurante in attesa di vivere una quarantina di giorni in sua assenza. Si sofferma sul tema anche La Gazzetta dello Sport con un focus sul proprio sito:

"Sette partite (almeno) senza Lautaro Martinez. Senza il bomber, il capitano, il simbolo. Sfide tra l'altro delicate, che molto diranno soprattutto sulle possibilità dell'Inter di conquistare la qualificazione agli ottavi di Champions League. Un bel problema per Chivu, che dovrà superare un mese e mezzo circa con il Toro fermo ai box, ma allo stesso tempo un'occasione per far lievitare il minutaggio di Esposito, Bonny e Thuram, comunque alternative fidate quando l'argentino è costretto ad assentarsi per infortunio o per cause di diversa natura".

Inter senza Lautaro, il bilancio

Qual è stato il bilancio dell'ultima stagione? "8 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte. Un bilancio complessivamente positivo, solo con un paio di grossi rimpianti. Ovvero il ritorno del playoff di Champions League contro il Bodo Glimt - perso proprio dopo l'infortunio patito dal Toro nel turno d'andata - e il derby con il Milan di inizio marzo deciso da Estupinan (ultimo ko dei nerazzurri in campionato fin qui).

Per il resto, 4 segni "X" spalmati tra Serie A (Atalanta, Fiorentina e Torino) e Coppa Italia (0-0 nella semifinale d'andata contro il Como, poi la finale fu conquistata nel ritorno di San Siro). Rotonde, infine, quasi tutte le 8 vittorie ottenute senza Lautaro. Contro Ajax e Dortmund in Champions, Venezia e Como in Coppa Italia, Lecce, Genoa, ancora Como e Cagliari in campionato. Qui la conta finale dice 23 gol segnati, quasi 3 a partita (che diventano 3,1 inserendo la vittoria di quest'anno contro la Udinese)".