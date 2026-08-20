L'allenatore dell'Inter Women ha raccontato ai microfoni di Inter TV le sensazioni sul lavoro svolto nella pre-season alla vigilia dell'esordio stagionale nella Serie A Women's Cup. "È stata una pre-season positiva, abbiamo lavorato tanto e anche bene. Abbiamo cercato di mettere dentro i nostri principi di gioco e le nostre idee. Nelle partite che abbiamo giocato l'abbiamo fatto vedere per larghi tratti".

"Quando giochi partite importanti, di alta intensità e in stadi belli e pieni, come a Berlino e Newcastle, ti dà un termometro importante di quello che possiamo fare, delle avversarie e dell'intensità che va ad affrontare. Abbiamo cercato di partire dando un'idea comune e chiara su quello che dobbiamo fare nelle varie fasi della partita, senza cambiare e perseverando nella nostra idea. Abbiamo qualità. Poi come è normale che sia è una squadra nuova e i dettagli vanno ancora migliorati. Il Parma? Ci arriviamo bene. Il Parma ha qualità, un allenatore bravo e propone gioco. Dovremo essere bravi a fare la nostra gara, cercando di provare a imporre il nostro gioco".