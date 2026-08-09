Altra prova convincente dell'Inter Women, altro tassello nella pre-season delle nerazzurre, che vincono l'amichevole in casa dell'Union Berlino.

Il match dello Stadion an der Alten Försterei, terminato 0-1 grazie alla rete di Raphino, ha dato a David Sassarini ottimi segnali sul livello di condizione e sulla solidità della squadra: le nerazzurre hanno sbloccato la gara al 12' del primo tempo su palla inattiva, con una pennellata su punizione dalla sinistra di Magull che ha pescato la testa di Raphino, bravissima ad incornare all'angolo alla destra del portiere. Le due squadre hanno continuato a giocare a viso aperto, con l'Union che ha creato situazioni potenzialmente pericolose e l'Inter che ha avuto chance per raddoppiare, ma il punteggio finale ha premiato le nerazzurre.

Manca solo un test, ora, a dividere l'Inter Women dai primi impegni ufficiali della stagione: l'amichevole in programma domenica 16 agosto al St. James' Park contro il Newcastle Women.

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UNION BERLINO - INTER WOMEN 0-1

Reti: 12' Raphino

Union Berlino: 28 Böhi, 2 Schneider, 6 Gräwe, 7 Heiseler, 19 Steuerwald, 23 Bauereisen, 26 Tysiak, 27 Egli, 30 Veit, 41 Kamber, 77 Janssens. A disposizione: 12 Smolarczyk, 3 Skaara Helgesen, 9 Weidauer, 10 Campbell, 17 Steinert, 21 Weiß, 25 Heikkinen, 29 Halverkamps, 42 Reissner.

Allenatore: M.L. Eta

Inter: 1 Rúnarsdottir; 33 Bartoli, 24 Milinkovic (4 Van Diemen 54'), 5 Andres; 18 Glionna, 21 Tomaselli (20 Detruyer 54'), 10 Magull (8 Vilhjalmssdottir 75'), 16 Tomasevic (6 Santi 81'), 22 Schough (14 Robustellini 54'); 26 Raphino, 7 Bugeja (9 Polli 54'). A disposizione: 12 Forcinella, 19 Paz, 29 Giudici, 38 Ciurleo, 44 Consolini, 46 Bressan, 99 Belli

Allenatore: D. Sassarini

Ammonite: 8 Vilhjalmssdottir 80'