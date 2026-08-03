Operazione in uscita per la formazione femminile nerazzurra
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FC Internazionale Milano comunica la cessione di Benedetta Santoro: la centrocampista classe 2007 si trasferisce all’Hellas Verona a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027.
(inter.it)
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