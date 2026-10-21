Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Samantha Van Diemen, difensore dell'Inter Women, ha raccontato i suoi primi passi nel mondo del calcio nel corso di un'intervista all'interno del Matchday Programme: "Il mio primo campo da calcio è stato nella mia città natale a Leida: ho iniziato a giocare quando avevo appena tre o quattro anni. Sono cresciuta con la passione per il calcio e, fin da bambina, ho sempre saputo che sarebbe stato il mio futuro. La mia prima partita da professionista è arrivata quando avevo sedici anni, all'Ajax".

Getty Images

"La prima giocatrice a cui mi sono ispirata è stata Daphne Koster, capitana della Nazionale olandese, che giocava nel mio stesso ruolo. Crescendo ho imparato tanto da allenatori e compagne di squadra, ma la persona da cui ho imparato di più è Stefanie van der Gragt, con cui ho avuto l'opportunità di giocare all'Ajax. Da lei ho imparato tanto, sia dal punto di vista calcistico sia per quanto riguarda la personalità. Se penso alle giocatrici e ai giocatori che ammiro nella storia dell'Inter, direi Tessa Wullaert e Denzel Dumfries. Una delle partite più significative della mia carriera è stata la finale degli Europei U17, che ho giocato con l'Olanda. Purtroppo abbiamo perso, ma per me è stata comunque una tappa importante: la prima grande partita della mia carriera. Un altro ricordo speciale è legato alla vittoria dello scudetto con la Primavera dell'Ajax. Sono esperienze che mi hanno aiutata a crescere e che porto ancora con me".