La centrocampista islandese presenta la prossima sfida di campionato contro il Napoli
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Karolina Vilhjálmsdóttir, centrocampista islandese dell'Inter Women, ha parlato ai microfoni di Inter TV in vista del match di campionato contro il Napoli: "Penso che i fattori chiave saranno mantenere la concentrazione e tenere altà l'intensità. Il Napoli è un'ottima squadra e dovremo giocare al meglio per conquistare i tre punti".
"Penso che per noi centrocampiste sia molto importante creare queste occasioni e costruire la manovra offensiva. Se posso aiutare la squadra segnando, sono molto felice. È sempre una bella sensazione quando la squadra gioca bene. C'è sempre qualcosa su cui possiamo migliorare: penso ai piccoli dettagli e alla capacità di mantenere la concentrazione per tutta la partita. Siamo una squadra che vuole migliorarsi, quindi vogliamo concentrarci su questi aspetti".
"Penso che la nostra mentalità sia quella di procedere giorno dopo giorno e partita dopo partita. Come ho detto, vogliamo migliorare come squadra. Ci aspettano partite importanti e vogliamo continuare a dominare e a vincere: dobbiamo semplicemente pensare a una partita per volta".
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