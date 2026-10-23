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Karolina Vilhjálmsdóttir, centrocampista islandese dell'Inter Women, ha parlato ai microfoni di Inter TV in vista del match di campionato contro il Napoli: "Penso che i fattori chiave saranno mantenere la concentrazione e tenere altà l'intensità. Il Napoli è un'ottima squadra e dovremo giocare al meglio per conquistare i tre punti".

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"Penso che per noi centrocampiste sia molto importante creare queste occasioni e costruire la manovra offensiva. Se posso aiutare la squadra segnando, sono molto felice. È sempre una bella sensazione quando la squadra gioca bene. C'è sempre qualcosa su cui possiamo migliorare: penso ai piccoli dettagli e alla capacità di mantenere la concentrazione per tutta la partita. Siamo una squadra che vuole migliorarsi, quindi vogliamo concentrarci su questi aspetti".

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"Penso che la nostra mentalità sia quella di procedere giorno dopo giorno e partita dopo partita. Come ho detto, vogliamo migliorare come squadra. Ci aspettano partite importanti e vogliamo continuare a dominare e a vincere: dobbiamo semplicemente pensare a una partita per volta".