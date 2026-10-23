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Il difensore dello Shakhtar Valeriy Bondar, dopo la sconfitta in Champions League con l'Inter, ha analizzato così la gara ai microfoni dei canali ufficiali del club.

Assogna: "Inter ne ha di difetti: manca un rubapalloni e infatti vi dico che volevano prendere..." – Valeriy, come valuti questa partita e perché non siete riusciti a sfruttare l'occasione quando l'Inter era in inferiorità numerica nel secondo tempo?– Perché sono una squadra molto forte e talentuosa, sono i campioni d'Italia. Credo che per loro non faccia differenza giocare con dieci o undici uomini. Una sconfitta deludente che non credo meritassimo.

Getty Images

– Qual è stata, secondo te, la causa del gol subito? Si poteva evitare?– Si possono sempre evitare i gol, soprattutto quelli inutili. Ma abbiamo perso palla e non abbiamo avuto il tempo di riorganizzarci. Un buon passaggio è finito dietro le mie spalle, l'avversario è uscito e ha segnato.

– Nel primo tempo, in pochi minuti, avete avuto due calci piazzati e due tiri, uno dei quali molto pericoloso. È un peccato non essere riusciti a concretizzare quelle occasioni?– È una partita fatta di momenti: loro hanno segnato e noi no.

(Photo by Claudio Villa/Getty Images)

– Quali conclusioni dovremmo trarre dopo la partita di oggi in vista delle prossime partite di Champions League?– Non commettere errori per evitare sconfitte deludenti, anche contro squadre come l'Inter.