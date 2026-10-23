Il difensore dello Shakhtar Valeriy Bondar, dopo la sconfitta in Champions League con l'Inter, ha analizzato così la gara
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Il difensore dello Shakhtar Valeriy Bondar, dopo la sconfitta in Champions League con l'Inter, ha analizzato così la gara ai microfoni dei canali ufficiali del club.
Assogna: "Inter ne ha di difetti: manca un rubapalloni e infatti vi dico che volevano prendere..."
Assogna: "Inter ne ha di difetti: manca un rubapalloni e infatti vi dico che volevano prendere..."
– Qual è stata, secondo te, la causa del gol subito? Si poteva evitare?– Si possono sempre evitare i gol, soprattutto quelli inutili. Ma abbiamo perso palla e non abbiamo avuto il tempo di riorganizzarci. Un buon passaggio è finito dietro le mie spalle, l'avversario è uscito e ha segnato.
– Nel primo tempo, in pochi minuti, avete avuto due calci piazzati e due tiri, uno dei quali molto pericoloso. È un peccato non essere riusciti a concretizzare quelle occasioni?– È una partita fatta di momenti: loro hanno segnato e noi no.
– Quali conclusioni dovremmo trarre dopo la partita di oggi in vista delle prossime partite di Champions League?– Non commettere errori per evitare sconfitte deludenti, anche contro squadre come l'Inter.
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