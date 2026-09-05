L’attesa. Ansie, speranze, aspettative. Dentro il conto alla rovescia che porta a un Mondiale, a confrontarsi con le migliori realtà calcistiche a livello globale, c’è tutto. E questo countdown fatto di socialità e tecnica, convinzione e voglia di dimostrare, è racchiuso nelle emozioni delle Azzurrine sbarcate a Lodz, in Polonia, per un’avventura ormai imminente che prenderà ufficialmente il via per l’Italia domenica, alle ore 18, con la sfida agli Stati Uniti.

Sono le voci delle Azzurrine e della loro guida tecnica, Nicola Matteucci, che raccontano e si raccontano, partendo dalla qualificazione alla Coppa del Mondo arrivata attraverso la semifinale europea di un anno fa. “Arriviamo a questo Mondiale – racconta l’allenatore Matteucci in questo speciale - dopo un grande percorso, avendo saputo anche reagire di fronte alle difficoltà. In questa competizione siamo la novità, ma sicuramente non saremo una squadra facile da affrontare”.

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“Partecipare a un Mondiale è orgoglio ed entusiasmo” sottolinea Marta Zamboni e Lidia Consolini conferma: “Ci si allena tutto l’anno per traguardi come questo”. Quello azzurro è un gruppo variegato, con ben dieci ragazze – su ventuno convocate - sotto età e dodici calciatrici che erano presenti in Polonia anche un anno fa, all’Europeo chiuso in semifinale. Una di questa era Paolo Fadda: “Sono molto legata alle mie compagne, sono come sorelle” evidenzia la centrocampista, mentre uno dei volti nuovi di questo gruppo è rappresentato da Caterina Venturelli, un anno fa in Marocco per il Mondiale ma a livello Under 17: “Mi rimetto in gioco e provo a scrivere una nuova storia, con la speranza di fare sempre meglio”. Anche Karen Appiah, punta del Cesena classe 2007, è una nuova pedina a disposizione dello scacchiere di mister Matteucci: “Ho dovuto aspettare di aver compiuto il diciottesimo anno per vestire la maglia azzurra. Mi sono sempre chiesta come mi sarebbe stata…” sorride orgogliosa Karen, oggi – finalmente – in versione attaccante della Nazionale italiana.

L’elenco delle convocate per il Mondiale

Portieri: Elena Belli (Inter), Erica Di Nallo (Vicenza), Lavinia Tornaghi (Milan);Difensori: Martina Bressan (Inter), Martina Cocino (Aarau), Lidia Consolini (Inter), Azzurra Gallo (Tolosa), Emma Lombardi (Fiorentina), Martina Tosello (Cesena), Caterina Venturelli (Sassuolo);Centrocampiste: Giada Catena (Res Donna Roma), Maya Cherubini (Fiorentina), Paola Fadda (Sassuolo), Gabriella Langella (Napoli Women), Sofia Testa (Ternana Women), Marta Zamboni (Como Women);Attaccanti: Karen Appiah (Cesena), Giulia Galli (Roma), Giada Pellegrino Cimò (Roma), Manuela Sciabica (Lazio), Rosanna Ventriglia (Ternana Women).

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Il calendario delle Azzurrine

Tecnico: Nicola Matteucci; metodologo: Fabio Andolfo; vice allenatrice: Erika Lisi; preparatore dei portieri: Mattia Volpi; preparatori atletici: Lorenzo Corsi e Vincenzo Piermatteo; match analyst: Alessandro Rossi; medici: Michela Cammarano e Andrea Gattelli; fisioterapisti: Marco Fiore ed Eugenio Zarcone; nutrizionista: Vito Flavio Valletta; segretario: Aurora Leo.Domenica 6 settembre, ore 18: Stati Uniti-Italia (Lodz, ‘Stadion Miejski’ – diretta tv RaiSport)Mercoledì 9 settembre, ore 15: Italia-Nuova Zelanda (Lodz, ‘Stadion Miejski’ – diretta tv RaiSport)Sabato 12 settembre, ore 15: Italia-Giappone (Lodz, ‘Stadion Miejski’ – diretta tv RaiSport)

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I gironi del Mondiale

Gruppo A: Polonia, Argentina, Messico, BeninGruppo B: Brasile, Tanzania, Canada, InghilterraGruppo C:Francia, Corea del Sud, Ecuador, GhanaGruppo D: Giappone, Nuova Zelanda, Stati Uniti, ITALIAGruppo E: Corea del Nord, Portogallo, Costa Rica, ColombiaGruppo F: Spagna, Nigeria, Nuova Caledonia, Cina