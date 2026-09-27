Prima giornata di campionato per le nerazzurre di Sassarini

Fabio Alampi
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VIDEO FCIN1908 / Inter Women, Bugeja: "Un gol all'esordio in CL con l'Inter non l'avrei mai sognato"

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Prima giornata di campionato per l'Inter Women di David Sassarini, che ospita all'Arena Civica di Milano la Fiorentina. Il tecnico nerazzurro, dopo il successo in Champions League contro l'Hacken, propone alcune novità di formazione: davanti spazio alla coppia Polli-Raphino, chance per Glionna e Robustellini. Calcio di inizio alle ore 13.

FC Internazionale Milano v BK Hacken FF - UEFA Women's Champions League 2026/27 League Phase MD1
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Le formazioni ufficiali:

INTER (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir; 2 Kullberg, 4 Van Diemen, 24 Milinković, 14 Robustellini; 18 Glionna; 6 Santi, 10 Magull, 11 Le Bihan; 9 Polli, 26 Raphino. A disposizione: 12 Forcinella, 5 Andrés, 7 Bugeja, 8 Vilhjálmsdóttir, 15 Garcia, 16 Tomašević, 17 Payne, 20 Detruyer, 22 Schough, 29 Giudici, 33 Bartoli, 36 Cambiaghi. Allenatore: David Sassarini

elisa polli gol vs wolfburg

FIORENTINA (3-4-2-1): 1 Fiskerstrand; 19 Correia, 4 Bergsvand, 22 Van Der Zanden; 2 Woldvik, 21 Severini, 6 Cortes, 3 Johansen; 14 Bredgaard, 18 Snerle; 11 Chacon. A disposizione: 3 Bettineschi, 28 Bartalini, 5 Tortelli, 7 Trygvadottir, 8 Hurtig, 20 Orsi, 51 Omarsdottir, 85 Filangeri. Allenatore: Pablo Piñones-Arce

Arbitro: Massari

Assistenti: Infante - Macchia

IV Ufficiale: Iorfida

Operatore FVS: Bertani

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