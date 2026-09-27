Prima giornata di campionato per le nerazzurre di Sassarini
VIDEO FCIN1908 / Inter Women, Bugeja: "Un gol all'esordio in CL con l'Inter non l'avrei mai sognato"
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Prima giornata di campionato per l'Inter Women di David Sassarini, che ospita all'Arena Civica di Milano la Fiorentina. Il tecnico nerazzurro, dopo il successo in Champions League contro l'Hacken, propone alcune novità di formazione: davanti spazio alla coppia Polli-Raphino, chance per Glionna e Robustellini. Calcio di inizio alle ore 13.
Le formazioni ufficiali:
INTER (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir; 2 Kullberg, 4 Van Diemen, 24 Milinković, 14 Robustellini; 18 Glionna; 6 Santi, 10 Magull, 11 Le Bihan; 9 Polli, 26 Raphino. A disposizione: 12 Forcinella, 5 Andrés, 7 Bugeja, 8 Vilhjálmsdóttir, 15 Garcia, 16 Tomašević, 17 Payne, 20 Detruyer, 22 Schough, 29 Giudici, 33 Bartoli, 36 Cambiaghi. Allenatore: David Sassarini
FIORENTINA (3-4-2-1): 1 Fiskerstrand; 19 Correia, 4 Bergsvand, 22 Van Der Zanden; 2 Woldvik, 21 Severini, 6 Cortes, 3 Johansen; 14 Bredgaard, 18 Snerle; 11 Chacon. A disposizione: 3 Bettineschi, 28 Bartalini, 5 Tortelli, 7 Trygvadottir, 8 Hurtig, 20 Orsi, 51 Omarsdottir, 85 Filangeri. Allenatore: Pablo Piñones-Arce
Arbitro: Massari
Assistenti: Infante - Macchia
IV Ufficiale: Iorfida
Operatore FVS: Bertani
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