Talento precoce e centrocampista dotata di grande senso del gol e qualità tecniche, Maša Tomašević è nata in Montenegro il 25 luglio 2007 e ha esordito giovanissima nel massimo campionato del suo Paese debuttando a soli 14 anni con la maglia del Mladost 2015. Passata anche dal Danilovgrad, nel 2022 si è trasferita al ŽFK Budućnost e in tre stagioni ha realizzato 161 gol, vincendo due volte la classifica cannonieri del campionato montenegrino, torneo vinto con il Budućnost nel 2024/25 prima del suo arrivo all'Inter nell'estate del 2025. Ha esordito nella nazionale maggiore a soli 15 anni e nel 2024 è stata inserita dall'UEFA tra le 10 giovani calciatrici emergenti da tenere d'occhio per il futuro.

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PRIME VOLTE

«Ho iniziato a giocare in un piccolo campetto di strada sotto casa mia insieme a tanti altri bambini e amici. Ho sempre pensato che sarei diventata una calciatrice: mi allenavo già quando avevo 3-4 anni, è una cosa che mi è venuta naturalmente. Chi mi ha insegnato di più in carriera? Sicuramente mio papà, mi ha fatto imparare tutto ciò che so, sia come persona che come calciatrice»

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ORIGINI

«Anche prima di arrivare all'Inter ho vissuto tanti momenti importanti: con il Budućnost ho iniziato a giocare davvero e segnato i miei primi gol nella massima serie montenegrina. La vittoria più significativa? Una sfida contro il Breznica nel 2024/25: all'epoca loro erano campionesse nazionali e io ho segnato una doppietta decisiva. Quella è stata una svolta per la stagione, alla fine della quale abbiamo vinto il campionato. Un'altra emozione forte è stata l'esordio in Nazionale: avevo solo 15 anni, ho giocato 10' in un'amichevole con la Nord Macedonia: per me è stato molto importante»

OBIETTIVI

«Contro la Lazio ho segnato il mio primo gol in stagione: noi vogliamo sempre dare il massimo e mostrare le nostre qualità. L'obiettivo è provare a vincere ogni partita, per provare ad andare avanti e concentrarci al massimo in ogni competizione»