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Dopo la sconfitta in Champions col Real Madrid, l'inter scenderà di nuovo in campo questa sera a San Siro contro l'Udinese. Queste le ultime sulle scelte di Chivu secondo Sky Sport:

Qualche cambio nella formazione di Chivu potrebbe esserci, soprattutto in difesa: dovrebbe essere la prima dal 1' per Stones, con Akanji al suo fianco sul centrodestra. Quindi una coppia esperta, magari con Bastoni davanti a Martínez, perché comunque l'Udinese ha fisicità. Potrebbe riposare Calhanoglu, con Zielinski che prenderebbe il suo posto in regia, con la conferma dal primo minuto di Curtis Jones come interno di sinistra. Conferme sulle fasce con Diouf a destra e Carlos Augusto favorito su Dimarco. È vero che ha recuperato e si è allenato negli ultimi due giorni, è a pieno regime con il gruppo, però potrebbe magari entrare a gara in corso.

Getty Images

In attacco tutto potrebbe ruotare o tutto riconfermarsi rispetto all'inizio della stagione, quindi una coppia Lautaro Martínez e Pio Esposito con Thuram, che abbiamo visto in progresso, ma che magari potrebbe dare una mano a gara in corso per poi giocare a Roma contro la Roma sabato prossimo. C'è anche Bonny in corsa, finora non è stato mai impiegato titolare.