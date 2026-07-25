L'Inter Women ha comunicato una doppia cessione al Napoli Women. Il club nerazzurro ha diramato due note attraverso i canali ufficiali in cui ha annunciato il trasferimento di Martina Romanelli e Caroline Pleidrup con la formula del prestito fino al termine della stagione.

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Per la prima anche il rinnovo fino al 30 giugno 2029, prima del passaggio all'ombra del Vesuvio.

"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Martina Romanelli: la centrocampista classe 2008 si trasferisce alla Napoli Women a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027. Contestualmente Martina ha firmato il rinnovo di contratto con il nostro Club fino al 30 giugno 2029".

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"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Caroline Pleidrup: il difensore classe 2000 si trasferisce alla Napoli Women a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027".

Ai saluti anche il difensorre Giulia Trevisan, che lascia il club nerazzurro a titolo definitivo:

"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Giulia Trevisan: il difensore classe 2004 si trasferisce al Sassuolo a titolo definitivo".