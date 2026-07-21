Operazione in uscita per la Prima Squadra femminile: il difensore classe 2004 si trasferisce in rossoblu

Fabio Alampi

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FC Internazionale Milano comunica la cessione di Angela Passeri: il difensore classe 2004 si trasferisce al Genoa a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027.

(inter.it)

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