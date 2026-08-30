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Haly Bugeja, attaccante dell'Inter Women, ha segnato una doppietta nel rotondo successo per 6-0 contro il Napoli. Queste le sue parole a Inter TV: "È andata bene, ma secondo me potevamo fare ancora di più. Abbiamo messo quello che abbiamo fatto tutta la settimana, e dopo una sconfitta era importante vincere almeno per portare più confidenza in vista della prossima partita".

Per te è una doppietta, in generale l'Inter crea tanto, e creando tanto subisce anche molto poco: si percepisce tantissimo equilibrio in campo, è quello che percepite anche voi?

"Sicuramente, secondo me per vincere serve equilibrio sempre, far gol e concedere il meno possibile. Come secondo me tutti sanno abbiamo una bella squadra e abbiamo le giocatrici adattate per ogni ruolo. Adesso rimane solo la voglia di mettere tutto quello in campo in ogni partita".

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In una stagione che sarà molto lunga, con tante competizioni, quanto conterà il gruppo?

"La cosa più importante sarà sempre il gruppo, il nostro gruppo è molto speciale, in ogni situazione dell'anno. Io sono una che ho trovato sempre la squadra dietro di me, in qualsiasi situazione, spero che rimarrà così per tutto l'anno. Si vede anche sul campo che abbiamo un bel gruppo e andiamo tutti d'accordo".

Adesso la prossima partita, il ritorno contro il Wolfsburg: si parte al 2-0 dell'andata, come ci arrivate?

"Secondo me mercoledì c'è tutto da giocare. Il 2-0 è il risultato più pericoloso nel calcio, perché quando trovi il primo gol puoi prendere confidenza da quello. Questa vittoria, come detto, ci aiuta perché abbiamo più confidenza e siamo contenti, ma allo stesso tempo sappiamo che ovviamente non sarà mai facile. Saremo a casa, è una cosa positiva, il gruppo ci aiuterà, saremo tutti lì pronti per giocare. Poi alla fine speriamo di fare il meglio e di portare a casa il risultato".