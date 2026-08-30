L'Inter domina la Napoli Women e ottiene una netta vittoria per 6-0 nella seconda giornata della Serie A Women's Cup. Bastano 34' alle nerazzurre per chiudere il match: la squadra di Sassarini segna quattro gol in poco più di mezz'ora con Bugeja, Van Diemen, Bartoli e Raphino.

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Prime volte, ritorni e debutti: la ripresa è una passerella per il ritorno di Michela Cambiaghi e per i debutti di Rachele Giudici e Sheila Garcia. Al 51' Bugeja segna su rigore, poi nel finale c'è tempo anche per la prima rete nerazzurra di Le Bihan: successo fondamentale per l'Inter, che si conferma in testa a punteggio pieno nel Girone A della Serie A Women's Cup, un ottimo biglietto da visita per il ritorno del terzo turno di qualificazione alla UEFA Women's Champions League contro il Wolfsburg.

LA PARTITA

Siamo solo a inizio stagione, ma gli impegni sono tantissimi per l'Inter: nel 442 di Sassarini ci sono diverse novità rispetto alla trasferta europea di Wolfsburg, ma le nerazzurre non perdono mai la propria identità. Fin dai primi minuti l'Inter pressa tantissimo, non lascia respirare la Napoli Women e rimane stabilmente nella metà campo delle azzurre. La squadra di Sassarini cerca diverse soluzioni, sia manovrando in velocità sulla fascia destra, sia con lanci lunghi diretti alle punte per aggirare la densità creata dalle avversarie. Il gol arriva subito, al 5': il pressing nerazzurro manda in confusione Bellucci, che serve Bugeja: l'attaccante sola contro il portiere non può sbagliare, il suo diagonale termina in rete. L'1-0 conferma l'andamento del match: al 9' Robustellini prova un gran tiro dalla distanza, trovando la risposta in due tempi di Manner. Le partenopee faticano a trovare ritmo e continuità di gioco, soprattutto per l'aggressività dell'Inter senza palla: al 20' Santi cambia gioco per Detruyer che da sinistra serve Raphino a centro area.

L'attaccante non trova il pallone, poi la conclusione di Bugeja viene murata da un intervento disperato di Giordano. Sugli sviluppi dell'azione arriva un corner per le nerazzurre: la battuta di Vilhjalmsdottir è perfetta per la testa di Van Diemen che salta più in alto di tutte, segnando la rete del 2-0, la sua prima con la maglia dell'Inter. Dopo il cooling break le nerazzurre tornano a spingere con una bella iniziativa di Payne sulla destra, azione che porta a un altro angolo. Sugli sviluppi del piazzato Bugeja calcia verso la porta, ma la sua conclusione viene alzata di poco sopra la traversa. L'Inter sembra non uscire più dall'area napoletana: la squadra di Sassarini continua a pressare e sull'ennesima palla recuperata dopo un angolo Van Diemen pesca Bartoli sul secondo palo. Il colpo di testa del difensore è imprendibile per Manner: alla mezz'ora l'Inter guida per 3-0.

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Di fatto non c'è partita: al 34' arriva anche la prima gioia in nerazzurro per Raphino, che lanciata in campo aperto si porta palla sul sinistro e scarica un tiro potente all'incrocio dei pali. Il finale di primo tempo scorre senza particolari emozioni, con l'Inter in totale controllo del match. La ripresa di fatto diventa una passerella per l'Inter, che gioca in scioltezza forte del grande vantaggio. Sassarini effettua tre cambi tra i due tempi, sostituzioni che regalano forti emozioni: oltre a Le Bihan entrano Michela Cambiaghi e Rachele Giudici, la prima al suo secondo debutto nerazzurro, la seconda all'esordio assoluto con l'Inter. La partita prosegue senza grandi spunti, ma le nerazzurre non rinunciano del tutto ad attaccare: al 51' su una punizione di Le Bihan una giocatrice dell'Inter viene atterrata in area e l'arbitro fischia rigore. Dal dischetto Bugeja è perfetta: 5-0 per le nerazzurre, che potrebbe diventare 6-0 se non venisse annullato il gol della tripletta all'attaccante maltese. Al 56' debutta con l'Inter anche Sheila Garcia, mandata in campo da Sassarini al posto di Bartoli. Nel finale di gara c'è tempo anche per la prima rete nerazzurra di Le Bihan, che fissa il risultato sul 6-0. Sei gol e sei punti in classifica: la squadra di Sassarini si conferma in testa al Girone A della Serie A Women's Cup.

INTER-NAPOLI WOMEN 6-0

Reti: 5' Bugeja (I), 21' Van Diemen (I), 30' Bartoli (I), 34' Raphino (I), 51' rig. Bugeja (I), 88' Le Bihan (I)

INTER (4-4-2):1 Runarsdottir; 33 Bartoli (15 Garcia 56'), 4 Van Diemen, 24 Milinkovic, 14 Robustellini; 17 Payne (18 Glionna 75'), 16 Tomasevic, 6 Santi, 8 Vilhjalmsdottir (29 Giudici 46'), 20 Detruyer (11 Le Bihan 46'); 26 Raphino (36 Cambiaghi 46'), 7 Bugeja. A disposizione: 12 Forcinella, 99 Belli, 5 Andrés, 9 Polli, 16 Tomasevic, 22 Schough, 44 Consolini. Coach: David Sassarini

NAPOLI WOMEN (4-2-3-1): 22 Manner; 6 Pettenuzzo, 5 Veletanlic, 4 Pleidrup, 67 Giordano; 23 Bellucci (18 Poje Mihelic 58'), 90 Langella; 17 Carcassi (77 Sulola 46'), 10 Banusic (14 Faurskov 76'), 8 Kozak; 11 Dompig (31 Massombo 46'). A disposizione: 43 Beretta, 47 Gaglione, 7 Carstensen, 19 Romanelli, 32 Alvarez. Coach: Alessandro Spugna

Ammonite: Langella (N), Giordano (N)

Recuperi: 2' - 2'

Arbitro: Mansour Faye (sez. Brescia) Assistenti: Macchia - Cattaneo IV Ufficiale: Zaccheria