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Non molla mai, l'Inter Women. Con cuore, orgoglio e voglia di provare in ogni modo a portare a casa un risultato positivo, le nerazzurre conquistano un punto importantissimo in casa dell'Austria Vienna nella seconda giornata della League Phase 2026/27. Ancora una notte di emozioni nella prima trasferta della storia del Club in Champions League, con Ivana Andrés che sigla il gol dell'1-1 nell'ultima azione della partita. Un'Inter brava a rimanere in partita dopo sessanta minuti di difficoltà contro un avversario forte, organizzato e capace di mettere in campo pressione e intensità. Un sinistro di Uka dalla distanza aveva regalato alle austriache il meritato vantaggio nel primo tempo, ma la squadra di Sassarini ha dimostrato ancora una volta di essere capace di ogni tipo di impresa. Le nerazzurre salgono così a quota 4 punti dopo due giornate, e torneranno in campo in Champions League mercoledì 28 ottobre, quando affronteranno in trasferta il Lione.

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Austria Vienna-Inter 1-1

Reti: 21' Uka (A), 93' Andrés (I)

Austria Vienna (3-5-2): 1 Pal; 23 Wenninger, 8 Schiechtl, 13 Kirchberger; 2 Schöffel, 7 Pfattner (6 Cordes 77'), 29 Pötzl (11 Sisic 85'), 5 Weiss, 18 Hanshaw; 15 Pfanner (14 Jakobsen 67'), 22 Uka. A disposizione: 12 Goetz, 25 Gartner, 4 Pucci, 19 Schäfer, 21 Orkić, 26 Schorn, 28 Pichler. Allenatore: Stefan Kenesei

Inter (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir; 2 Kullberg (24 Milinković 46'), 4 Van Diemen, 5 Andrés, 14 Robustellini; 22 Schough (18 Glionna 67'), 16 Tomašević (10 Magull 46'), 8 Vilhjálmsdóttir, 11 Le Bihan; 7 Bugeja (9 Polli 46'), 36 Cambiaghi (26 Raphino 46'). A disposizione: 12 Forcinella, 99 Belli, 6 Santi, 17 Payne, 20 Detruyer, 29 Giudici, 46 Bressan. Allenatore: David Sassarini

Ammonite: 42' Tomašević (I), 47' Weiss (A), 59' Schöffel (A), 71' Andrés (I), 91' Kirchberger (A)

Recuperi: 1', 3'

Arbitro: Franziska Wildfeuer (GER)

Assistenti: Jasmin Matysiak (GER) - Daniela Göttlinger (GER)

IV Ufficiale: Davina Lutz (GER)

VAR: Katrin Rafalski (GER)

AVAR: Benjamin Cortus (GER)