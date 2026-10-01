Seconda giornata per le nerazzurre di Sassarini: calcio di inizio alle 18:45
VIDEO FCIN1908 / Inter Women, Bugeja: "Un gol all'esordio in CL con l'Inter non l'avrei mai sognato"
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Seconda giornata di Women's Champions League per l'Inter di David Sassarini che, dopo la vittoria all'esordio contro l'Hacken, affronta in trasferta l'Austria Vienna. Calcio di inizio alle 18:45.
Le formazioni ufficiali:
Austria Wien : 1 Pal; 23 Wenninger, 8 Schiechtl, 13 Kirchberger; 2 Schöffel, 7 Pfattner, 29 Pötzl, 5 Weiss, 18 Hanshaw; 15 Pfanner, 22 Uka. A disposizione: 12 Goetz, 25 Gartner, 4 Pucci, 6 Cordes, 11 Sisic, 14 Jakobsen, 19 Schäfer, 21 Orkić, 26 Schorn, 28 Pichler. Allenatore: Stefan Kenesei
Inter (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir; 2 Kullberg, 4 Van Diemen, 5 Andrés, 14 Robustellini; 22 Schough, 16 Tomašević, 8 Vilhjálmsdóttir, 11 Le Bihan; 7 Bugeja, 36 Cambiaghi. A disposizione: 12 Forcinella, 99 Belli, 6 Santi, 9 Polli, 10 Magull, 17 Payne, 18 Glionna, 20 Detruyer, 24 Milinković, 26 Raphino, 29 Giudici, 46 Bressan. Allenatore: David Sassarini
Arbitro: Franziska Wildfeuer (GER)
Assistenti: Jasmin Matysiak (GER) - Daniela Göttlinger (GER)
IV Ufficiale: Davina Lutz (GER)
VAR: Katrin Rafalski (GER)
AVAR: Benjamin Cortus (GER)
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