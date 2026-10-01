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Il procuratore della Figc Giuseppe Chinè ha disposto l'archiviazione del procedimento sportivo a carico di Gianluca Rocchi.

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L'ex designatore arbitrale si era autosospeso dopo l'apertura dell'inchiesta della procura di Milano sul caso delle presunte irregolarità in sala var a Lissone. La chiusura dell'indagine è stata approvata dalla Procura generale dello Sport presso il Coni.

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"Non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare. Pertanto, con provvedimento a parte e previa condivisione dello stesso da parte della Procura Generale dello Sport, è stata disposta l'archiviazione del procedimento", si legge nel documento