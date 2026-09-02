Le nerazzurre ribaltano la sconfitta per 2-0 dell'andata e accedono per la prima volta alla massima competizione europea per club
VIDEO/ Women's Europa Cup, Marotta presente sugli spalti per Inter-Häcken
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Una vera e propria impresa. L'Inter Women riscrive la storia: le nerazzurre di Sassarini ribaltano la sconfitta per 2-0 dell'andata e battono il Wolfsburg ai calci di rigore, conquistando per la prima volta l'accesso alla fase campionato della Women's Champions League.
Il tabellinoInter-Wolfsburg 5-4 dcr (3-1)
Reti: 39' Bartoli (I), 84' Polli (I), 111' Arasniewicz (W), 120'+1' Milinković
Sequenza rigori: Minge (W) gol, Magull (I) gol, Peddemors (W) gol, Bugeja (I) gol, Linder (W) gol, Schough (I) gol, Arasniewicz (W) gol, Milinković (I) gol, Alber (W) parato, Andrés (I) gol
INTER (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir, 4 Van Diemen, 24 Milinković, 5 Andrés, 33 Bartoli; 18 Glionna (22 Schough 75'), 8 Vilhjálmsdóttir (10 Magull 60'), 6 Santi (16 Tomašević 60'), 11 Le Bihan (17 Payne 60'); 9 Polli (20 Detruyer 98'), 26 Raphino (7 Bugeja 53'). A disposizione: 12 Forcinella, 35 Robbioni, 15 Garcia, 21 Tomaselli, 29 Giudici. Allenatore: David Sassarini
WOLFSBURG (4-3-3): 1 Johannes; 2 Bjelde (24 Wedemeyer 77'), 3 Carleer (4 Kleinherne 94'), 16 Küver, 39 Linder; 14 Vallotto (15 Arasniewicz 46'), 6 Minge, 5 Peddemors; 10 Huth (18 Alber 119'), 9 Prašnikar (38 Kerim-Lindland 63'), 28 Zicai (19 Bussy 77'). A disposizione: 21 Tufekovic, 22 Schönwetter, 17 Piljic, 20 Landenberger, 23 Bogaert. Allenatore: Stephan Lerch
Ammonite: 45'+3' Milinković, 90'+1' Minge, 90'+3' Kerim-Lindland, 103' Tomašević, 120' Wedemeyer
Recuperi: 5', 6', 1'
Arbitro: Olatz Rivera Olmedo
Assistenti: Eliana Fernández González - Rita Cabanero
IV Ufficiale: Beatriz Cuesta Arribas
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