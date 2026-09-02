Le nerazzurre ribaltano la sconfitta per 2-0 dell'andata e accedono per la prima volta alla massima competizione europea per club

Fabio Alampi
Inter Marotta Women

VIDEO/ Women's Europa Cup, Marotta presente sugli spalti per Inter-Häcken

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Una vera e propria impresa. L'Inter Women riscrive la storia: le nerazzurre di Sassarini ribaltano la sconfitta per 2-0 dell'andata e battono il Wolfsburg ai calci di rigore, conquistando per la prima volta l'accesso alla fase campionato della Women's Champions League.

FC Internazionale v VfL Wolfsburg - UEFA Women's Champions League Third Qualifying Round Second Leg
Getty Images

Il tabellino

Inter-Wolfsburg 5-4 dcr (3-1)

Reti: 39' Bartoli (I), 84' Polli (I), 111' Arasniewicz (W), 120'+1' Milinković

Sequenza rigori: Minge (W) gol, Magull (I) gol, Peddemors (W) gol, Bugeja (I) gol, Linder (W) gol, Schough (I) gol, Arasniewicz (W) gol, Milinković (I) gol, Alber (W) parato, Andrés (I) gol

FC Internazionale v VfL Wolfsburg - UEFA Women's Champions League Third Qualifying Round Second Leg

INTER (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir, 4 Van Diemen, 24 Milinković, 5 Andrés, 33 Bartoli; 18 Glionna (22 Schough 75'), 8 Vilhjálmsdóttir (10 Magull 60'), 6 Santi (16 Tomašević 60'), 11 Le Bihan (17 Payne 60'); 9 Polli (20 Detruyer 98'), 26 Raphino (7 Bugeja 53'). A disposizione: 12 Forcinella, 35 Robbioni, 15 Garcia, 21 Tomaselli, 29 Giudici. Allenatore: David Sassarini

WOLFSBURG (4-3-3): 1 Johannes; 2 Bjelde (24 Wedemeyer 77'), 3 Carleer (4 Kleinherne 94'), 16 Küver, 39 Linder; 14 Vallotto (15 Arasniewicz 46'), 6 Minge, 5 Peddemors; 10 Huth (18 Alber 119'), 9 Prašnikar (38 Kerim-Lindland 63'), 28 Zicai (19 Bussy 77'). A disposizione: 21 Tufekovic, 22 Schönwetter, 17 Piljic, 20 Landenberger, 23 Bogaert. Allenatore: Stephan Lerch

Ammonite: 45'+3' Milinković, 90'+1' Minge, 90'+3' Kerim-Lindland, 103' Tomašević, 120' Wedemeyer

Recuperi: 5', 6', 1'

Arbitro: Olatz Rivera Olmedo

Assistenti: Eliana Fernández González - Rita Cabanero

IV Ufficiale: Beatriz Cuesta Arribas

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