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Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell'Inter, ha parlato dal palco del Gran Galà del Calcio: "Era molto difficile ripartire dopo una stagione finita in quel modo. Alla fine quello che portiamo avanti è la mentalità, la voglia di raggiungere traguardi di gruppo. Questa è la cosa più importante, e credo che siamo riusciti a fare un ottimo lavoro. Parliamo sempre della forza del gruppo, è la cosa più importante per raggiungere gli obiettivi: essere forti insieme, nello spogliatoio, è quello che ti porta a vincere o quanto meno a fare una stagione importante.

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Se mi aspettavo di giocare di più al Mondiale? Uno vuole giocare sempre, avevamo una squadra piena di campionei e di giocatori importantissimi, di altissimo livello. Si rispetta la scelta del mister, io mi sono preparato nel migliore dei modi e credo di aver fatto un ottimo Mondiale. Sono felice personalmente, era una rivicnita per me dopo quello che era successo in Qatar, ero arrivato non nel modo in cui volevo. Quiesta volta mi sono preparato mentalmente più che altro, ci sono tante voci in giro: è il lavoro nostro, è vero, però quando si fa con rispetto si accetta tutto, quando si fa senza rispetto non lo accetto".