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Dopo quasi un mese di pausa, torna la UEFA Women's Champions League: l'Inter, che ha collezionato 4 punti nelle prime due giornate contro Hacken e Austria Wien, si prepara ad affrontare una trasferta dal grande fascino contro una delle squadre più forti d'Europa. Le nerazzurre scenderanno in campo mercoledì 28 ottobre alle 21:00 in casa dell'OL Lyonnes, gara valida per la 3ª giornata della League Phase.

Getty Images

La partita tra OL Lyonnes e Inter Women, valida per la terza giornata della League Phase della UEFA Women's Champions League 2026/27, si disputerà mercoledì 28 ottobre alle 21:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da Disney+ e ESPN UK. Per gli abbonati alla piattaforma Disney+ sarà possibile seguire il match tramite l'app di Disney+ su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.

(inter.it)