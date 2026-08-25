Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Giornata di vigilia per l'Inter Women, che si prepara all'esordio stagionale sul palcoscenico internazionale: le nerazzurre sono attese dalla gara di andata del terzo turno eliminatorio di UEFA Women's Champions League, in cui affronteranno il Wolfsburg. Mercoledì 26 agosto andrà in scena il primo atto della doppia sfida contro le tedesche, valida per l'accesso alla massima competizione europea: la gara, in programma alle ore 18:00 al Wolfsburg Stadion, sarà visibile solo in Italia su Inter TV, sul canale FAST Inter 24/7 , su Inter.it, sull'app ufficiale e sul canale YouTube del Club.

Foto inter.it

WOLFSBURG-INTER WOMEN, DOVE VEDERLA IN TV

I tifosi nerazzurri potranno seguire in diretta la sfida tra Wolfsburg e Inter Women, valida per l'andata del terzo turno preliminare di UEFA Women's Champions League e in programma mercoledì 26 agosto alle ore 18:30, solo in Italia sui seguenti canali:

In diretta su Inter TV

Sul canale FAST Inter 24/7

Su Inter.it e sull'app ufficiale

Sul canale YouTube del Club

(inter.it)