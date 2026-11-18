Un nuovo, prestigioso appuntamento europeo è alle porte per l'Inter Women, che a breve affronterà il Real Madrid nella quinta giornata di League Phase della UEFA Women's Champions League. Le nerazzurre, che contro la Juventus hanno subito la prima sconfitta in campionato, si preparano a tornare in campo in Europa in una sfida ricca di fascino contro Las Blancas, un match che mette in palio punti pesanti per centrare l'accesso alla fase a eliminazione diretta: il Real Madrid occupa al momento la settima posizione in classifica a quota 6, con due lunghezze di vantaggio sull'Inter, che ha conquistato 4 punti nelle prime quattro partite.

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Le scelte di Pau Quesada e David Sassarini per la quinta giornata della UEFA Women's Champions League:

REAL MADRID (4-3-3): 13 Laia López; 19 Navarro, 14 Méndez, 23 Lakrar, 4 Cristóbal; 24 Caruso, 20 Senss, 17 Jacinto; 11 Beerensteyn, 12 Schröder, 18 Caicedo A disposizione: 1 Frohms, 2 Noemi, 3 Levels, 5 Comendador, 7 Keukelaar, 8 Däbritz, 9 Bruun, 10 Athenea, 15 Dorado, 16 Angeldahl, 21 Holmgaard, 22 Andersson Allenatore: Pau Quesada.

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INTER (4-4-1-1): 1 Rúnarsdóttir; 2 Kullberg, 5 Andrés, 24 Milinković, 33 Bartoli; 18 Glionna, 6 Santi, 8 Vilhjálmsdóttir, 20 Detruyer; 36 Cambiaghi; 26 Raphino A disposizione: 12 Forcinella, 99 Belli, 4 Van Diemen, 7 Bugeja, 9 Polli, 10 Magull, 14 Robustellini, 16 Tomašević, 17 Payne, 29 Giudici, 46 Bressan Allenatore: David Sassarini

Arbitro: Katalin Kulcsár (HUN) Assistenti: Noemi Hegedus-Barath (HUN) - Nikolett Bizderi (HUN) VAR: Tamás Bognár (HUN) AVAR: Eszter Urban (HUN) IV Ufficiale: Réka Molnar (HUN)